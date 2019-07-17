شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، طقس حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارًا في حين يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربًا، ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقًا، كما تنشط على البحر المتوسط.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية وعلى الأحمر جنوبية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «31- 42»، إسكندرية «25 – 32»، قنا «29 – 45»، الأقصر «29– 45»، أسوان «30 – 45».
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