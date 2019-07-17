شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: هدم 204 مدابغ ومبانى ملحقة بمنطقة سور مجرى العيون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت أجهزة محافظة القاهرة، فى أعمال هدم مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، ضمن خطة تطوير المنطقة ونقل المدابغ لمدينة الروبيكى الصناعية.

وأعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه طبقا للجدول الزمنى الذى حدده اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تم الانتهاء من هدم وإزالة 191 مدبغة بمنطقة المدابغ بحى مصر القديمة، بالإضافة إلى هدم 4 مدابغ، ومخزن و2 محل، واسترداد ساحة متعدى عليها بداخلها محلات، و5 باكيات.

وأضاف نائب المحافظ بأنه ما زالت أعمال الإزالة مستمرة، لحين الانتهاء منها ووضع المنطقة ضمن المناطق السياحية، مشيرا الي أنه يتم تقديم الدعم لأصحاب المدابغ لنقل معداتهم للأماكن البديلة بمدينة الروبيكى.



هدم 204 مدبغة ومبانى ملحقة بمنطقة سور مجرى العيون (1)



هدم 204 مدبغة ومبانى ملحقة بمنطقة سور مجرى العيون (2)

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هدم 204 مدبغة ومبانى ملحقة بمنطقة سور مجرى العيون (3)



هدم 204 مدبغة ومبانى ملحقة بمنطقة سور مجرى العيون (4)