شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنظم دورة تدريبية حول أساسيات الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة دورة تدريبية حول أساسيات الطاقة الشمسية ، وذلك في إطار مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة، الذى ينفذه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبتمويل من مرفق البيئة العالمى، حيث حضر الدورة العديد من القيادات والكوادر البيئية بالوزارة.

تضمنت الدورة شرح لأهداف المشرع والذي يتمثل في دعم انتشار استخدام الخلايا الشمسية خاصة محطات الإنتاج اللامركزية التى يتم تركيبها بالمبانى السكنية والتجارية والمبانى العامة والفنادق والمنشآت الصناعية مما يعد عاملا محفز لانتشار استخدام الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، بالإضافة إلي إنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية ، وزيادة نسبة مكون التصنيع المحلى.

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كما تم عرض معلومات عن شبكة الكهرباء والتعريفة الكهربائية وأسباب الاتجاه الي توفير وترشيد الكهرباء واللجوء إلي طاقة نظيفة بديلة، كذلك تم إلقاء الضوء على أهمية الطاقة الشمسية وأساسيات الطاقة الفوتوفولتية ( الكهروضوئية ).

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البيئة في إعداد الكوادر الفنية وبناء القدرات ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة للشباب وإزالة الحواجز التي تحول دون زيادة انتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية الصغيرة اللامركزية المتصلة بالشبكة.