شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 31 ألفا و800 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن أقصى حمل لشبكة الكهرباء متوقع اليوم الأربعاء، هو 31 ألفا و800 ميجاوات، مقارنة بـ31 ألفا و300 ميجاوات أقصى حمل وصلت له الشبكة أمس الثلاثاء.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس وأن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و625 ميجاوات.

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وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تمت إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".

فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوى على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.