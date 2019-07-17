شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر 4 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحرى بطنطا وقبلى بأسيوط، سيبدأ يوم الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل حتى يوم الخميس الموافق 29 أغسطس للطلاب والطالبات القدامى فى سنوات النقل المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الطلاب والطالبات متاح لهم سحب مظاريف التقديم من المدن الجامعية فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من تقديم مظاريف المدن الجامعية سوف تبدأ مرحلة المراجعة واستخراج النتائج فى 12 سبتمبر المقبل.