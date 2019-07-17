شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب بريطانى ينتقد دعم أردوغان لـ"الإخوان": حان الوقت لطرد تركيا من الناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "أردوغان تجاوز الحدود:حان الوقت لطرد تركيا من الناتو"، علق الكاتب البريطانى كون كوفلين على قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الروسية إس-400، وقال إن رجب طيب أردوغان تمكن منذ استلامه مقاليد السلطة منذ 16 عاما من التلاعب بالمواقف مستغلا رغبة الغرب فى بناء علاقات طيبة مع بلده ذات الأهمية الجيوسياسية.

واعتبر أن اردوغان أظهر نفسه كمناور جيد فى تعامله مع الغرب، واستناداً إلى رغبة أوروبا فى الحفاظ على علاقات وثيقة مع بلد يُعتبر ذا أهمية جغرافية سياسية حيوية، تابع بهدوء أجندته الخاصة لعلمه أن الأوروبيين سيسعون دائمًا إلى الحفاظ على علاقات ودية مع أنقرة.

وهكذا، يضيف الكاتب فى مقاله بصحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية، فى وقت كانت فيه الأولوية الأمنية الرئيسية لأوروبا تتمثل فى مكافحة الجماعات الإرهابية الإسلامية مثل تنظيم القاعدة وداعش، واصل الزعيم التركى دعم لجماعات مثل تنظيم الإخوان.

ويقول الكاتب، بحسب أجزاء من المقال نشرها موقع بى بى سى، أن تقارير وردت أيضا عن أن تركيا تدعم جماعات موالية للقاعدة فى الحرب الأهلية فى سوريا. ويضيف أنه على الرغم من كل ما سبق فإن رغبة أوروبا فى الإبقاء على ود تركيا وإبقائها فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) سيجعل الغرب يتغاضى عن الأفعال الاستفزازية التى تقوم بها الحكومة التركية.

Advertisements

وأضاف الكاتب أن اعتقاد اردوغان الراسخ أن موقع تركيا الهام من الناحية الجيوسياسية سيسمح له بالتصرف كما يحلو له هو ما جعله يشترى نظاما دفاعيا جويا متطورا من روسيا.

ويضيف أن منتقدى صفقة السلاح الروسى لتركيا يرون أن شراء أنقرة لأسلحة مصممة خصيصا لإسقاط طائرات الناتو يثير أسئلة عن مدى التزام تركيا بعضويتها للحلف.

ويرى أن هذا الرأى الأخير يمثل رأى واشنطن، حيث تهدد إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإنهاء مشاركة تركيا فى برنامج مقاتلات إف 35 إذا اتمت صفقة الأسلحة مع روسيا.

ويختتم الكاتب المقال قائلا أن أيام رغبة تركيا فى توثيق علاقتها بالغرب عن طريق الانضمام للاتحاد الأوروبى ولت، بل أنها أصبحت توثق صلاتها بأفراد وجماعات تسعى لإيذاء أوروبا.