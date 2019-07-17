رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق إنشاء أكاديمية رولان جاروس للتنس بمصر اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى توقيع اتفاق إنشاء نادى وأكاديمية رولان جاروس للتنس فى مصر بمنطقة 6 أكتوبر .

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