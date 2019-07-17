شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عاملين وإصابة 14 فى تصادم 3 سيارات أعلى الدائرى الإقليمى بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عاملان مصرعهما وأصيب 14 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات نقل وربع نقل تحمل عمال مزارع أعلى الدائرى الإقليمى فى منطقة العياط، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى فى العياط بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.