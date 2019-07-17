أخبار مصر | اليوم.. مجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته العادية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته العادية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب، أعمال دورته العادية الخمسين، بفندق "الماسة " بمدينة نصر، برئاسة المملكة العربية السعودية، بمشاركة وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، بالإضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية التى تمارس مهاما إعلامية.

حيث سيتم خلال هذه الدورة مناقشة عدد من قضايا الإعلام الهامة، تتصدرها القضية الفلسطينية، الخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكي "الأحادى" بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واعتماد النسخة "المحدثة" لميثاق الشرف الإعلامي العربي، بالإضافة إلى بند "خطة التحرك الإعلامي العربى فى الخارج".