أخبار مصر | موجة شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تعلن حالة الطقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجة شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تعلن حالة الطقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد اليوم الأربعاء، طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، فى حين يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا كما تنشط على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، بينما الرياح السطحية فيه جنوبية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 31 42

شبين الكوم 29 41

طنطا 28 40

دمنهور 27 35

الإسكندرية 25 32

بلطيم 26 33

مطروح 24 32

السلوم 25 33

سيوة 26 39

بورسعيد 29 35

دمياط 29 33

الزقازيق 28 41

الإسماعيلية 27 42

السويس 28 40

العريش 26 38

رفح 25 37

رأس سدر 29 42

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نخل 21 43

نويبع 30 40

طابا 28 39

كاترين 21 35

الطور 28 40

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 38

الفيوم 30 42

بنى سويف 30 43

المنيا 28 45

أسيوط 28 45

سوهاج 29 45

قنا 29 45

الأقصر 29 45

أسوان 30 45

أبوسمبل 30 43

الوادى الجديد 28 46

شلاتين 28 40

ابو رماد 29 39

حلايب 30 36

رأس حدربة 30 35