شكرا لقرائتكم خبر عن تطور في واقعة حجب نتيجة الثانوية العامة في بيلا: «الإجابات متطابقة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أن الأزمة المتعلقة بمدرسة «الشهيد المقدم محمد لطفي العشري» الثانوية في مدينة «بيلا»، تتمثل في حجب نتيجة طلاب المدرسة بسبب تطابق إجابات 330 طالبًا.
أضافت «كشك»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أن طلاب المدرسة كانوا يعتدون على الملاحظين والمراقبين أثناء سير الامتحانات، وتم تحرير 3 محاضر غش لـ3 من طلاب المدرسة في أول أيام الامتحانات.
أوضحت أن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالة هي حجب النتيجة، وإعادة السنة الدراسية للطلاب الذين ثبت تطابق إجاباتهم، إلا أن القرار النهائي سيكون إعادة المواد التي ثبت فيها تطابق الإجابات فقط.
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