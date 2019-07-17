شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات لمستثمري جنوب سيناء لسداد مستحقات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الفنادق في مدينة شرم الشيخ سداد مديونياتهم للمحافظة.

اتفق اجتماع على سداد كل مستثمر 25% من أصل الدين والباقي على 3 سنوات، على أن يتم الإقرار بسداد الفوائد على إدارة لجنة الفتوى المختصة.

قدم المحافظ خلال اللقاء الشكر للمستثمرين الذين سددوا مستحقاتهم كاملة للدولة، حاثا الباقين على سرعة سداد مديوناتهم التي تعد حقا أصيلا من حقوق الدولة.