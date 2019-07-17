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التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المجلس العسكرى فى السودان وتحالف لجماعات معارضة بالأحرف الأولى على اتفاق سياسى اليوم الأربعاء فى إطار اتفاق لتقاسم السلطة يهدف لانتقال البلد الأفريقى إلى الديمقراطية.

وجرى التوقيع فى الخرطوم فى حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى وقت سابق من هذا الشهر.

ولا يزال الجانبان يعملان على إعلان دستورى من المتوقع أن يتم توقيعه يوم الجمعة.

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