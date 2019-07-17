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التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة رويترز فى شريط عاجل، اليوم الأربعاء، إنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى الحاكم فى السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير.

 

 

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