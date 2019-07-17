"الاستماع لأحد مقدمي البلاغات ضد اتحاد الكرة ومتهمي واقعة غرق طفل النزهة".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

"الأموال العامة" تستمع لأحد مقدمي البلاغات ضد اتحاد الكرة بعد الخروج من أمم أفريقيا

تستمع نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، لأقوال أحد مقدمي البلاغات ضد اتحاد كرة القدم، بعد خروج منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا.

وحسب مصدر قانوني، فأن النيابة من المقرر أن تستمع لأقوال باقي مقدمي البلاغات ضد اتحاد الكرة تباعًا.

وكان النائب العام، أحال في وقت سابق البلاغات القدمة إليه، ضد رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، بتهمة إهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة، لفحصها.

وودع المنتخب البطولة على يد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف في دور الـ 16.

وتسبب خروج منتخب مصر في إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بجانب استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة.

وذكر البلاغ المقرر سماع أقواله مقدمه، أن الاتحاد بكل أعضائه ورئيسه، ارتكبوا مخالفات إدارية ومالية جسيمة، وتنحوا عن اللوائح والقوانين، وتفرغوا تماما لمصالحهم الشخصية، لذلك طالب بالتحقيق معهم للوقوف على أسباب الخسارة.

محاكمة 3 مشرفين حمام سباحة تسببوا في غرق طفل بالنزهة

تبدأ اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين حمام سباحة في أحد الأندية بالنزهة بتهمة الإهمال ما تسبب في وفاة طفل غرقًا.

وكشفت التحقيقات أن والد الطفل اتهم مشرفي حمام السباحة بالإهمال الذي تسبب في وفاة نجله البالغ 5 سنوات.

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وقال والد الطفل في التحقيقات إنه سلّم نجله إلى مشرف على حمام السباحة طالبًا الاعتناء به لحين تغيير ملابسه، وعند عودته لم يجد نجله حتى عثروا على جثته غارقة بحمام السباحة.

نظر تجديد حبس 18 متهمًا بإحياء رابطة "أولتراس أهلاوي"

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، أمر تجديد حبس 18 من مشجعي النادي الأهلي في قضية اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة "أولتراس أهلاوي".

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية "أولتراس أهلاوي".

الحكم على عامل متهم بقتل زوجته بمنشأة ناصر

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة عامل متهم بقتل زوجته لخلاف نشب بينهم بسبب خيانتها.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ع. ح" عامل بقتل زوجته المجني عليها "خ. م" عمدًا عقب نشوب خلافات بينهما بسبب خيانتها، وتبين من قرار الإحالة قيام المتهم بطعن المجني عليها بـ " سكين" استقرت بصدرها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

وتبين من التحريات أنه على إثر خلافات زوجية بين المتهم وبين المجني عليها نشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها قررت له المجني عليها بوجود علاقة غير شرعية مع آخر فاستشاط غضبًا، وانتظر حتى خرجت المجني عليها من المنزل وانتزع سلاح أبيض "سكين" وتوجه نحوها، وسدد طعنتين لها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

نظر دعوى فصل الهلالي من جامعة الأزهر

تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، التي طالب فيها بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر على خلفية تصريحاته المثيرة بشأن الميراث.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 15525 لسنة 73 قضائية، والتي اختصمت رئيس جامعة الأزهر بصفته.

وذكرت الدعوى أن الهلالي طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلامه أنهى الجدال حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث.