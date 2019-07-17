شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 17 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب أعمال دورته العادية الخمسين، بفندق «الماسة» بمدينة نصر، برئاسة المملكة العربية السعودية، بمشاركة وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، بالإضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية التي تمارس مهاما إعلامية، حيث سيتم خلال هذه الدورة مناقشة عدد من قضايا الإعلام الهامة، تتصدرها القضية الفلسطينية، الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي «الأحادي» بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واعتماد النسخة «المحدثة» لميثاق الشرف الإعلامي العربي، بالإضافة إلى بند «خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج».

يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان، الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، وذلك بقاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة في تونس، ويشارك في الاجتماع ممثلو الأجهزة المعنية بأمن الحدود، المطارات، والموانئ والأجهزة المعنية بالجمارك في الدول العربية، فضلًا عن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من القضايا الهامة من بينها مشروع نظام نموذجي في تحديد العلاقة بين جهاز أمن الحدود والمطارات والموانئ وجهاز الجمارك في الدول العربية، والتعاون والتنسيق بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة بمراكز الحدود والمطارات، بالإضافة إلى معوقات العمل بين تلك الأجهزة.

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فتح باب قبول الطعون والتظلمات على نتائج الثانوية الأزهرية 2019 بقسميها العلمي والأدبي وشعبة العلوم الإسلامية.

يعقد الهلال الأحمر المصري ومكتب الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» اجتماع اللجنة التنسيقية؛ وذلك لإطلاق المرحلة الثانية من مشروعات الهلال واليونيسيف في محافظة شمال سيناء، حيث سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بيئة آمنة ومحفزة للأطفال والشباب والنساء في مدن العريش وبئر العبدبمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من يوليو 2019- يونيو 2020، وتتضمن هذه المرحلة مشروعات في مجالات مختلفة في الصحة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي وحماية الأطفال، ويتضمن المشروع رفع كفاءة التعليم داخل المدارس من خلال توزيع الحزمة المدرسية من أجل المساهمة في تيسير العملية الدراسية التي تشمل أجهزة حاسب آلي، أدوات عرض، طاولات، أدوات مكتبية، وذلك لعدد من المدارس في شمال سيناء والإسماعيلية وجنوب سيناء.

يلتقي المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره النيجيري في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب استاد السلام في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية «كان مصر 2019».