تعرف على مزايا وأماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مزايا كثيرة تتسم بها خدمة التنسيق الإلكترونى التى تتيحها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمجان لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق التى تنطلق أعمالها يوم الأحد المقبل. أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني 1- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة. 2- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت. مزايا خدمة التنسيق الالكتروني: Advertisements 1- التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير. 2- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات. 3- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع. 4- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة. 5- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت.

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