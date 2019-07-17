اليوم.. الحكومة تبحث مراقبة الأسواق وضبط منظومة الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر المجلس. ومن المقرر أن يناقش المجلس، عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية منها متابعة ضبط منظومة الأسعار ومراقبة الأسواق. يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن عرض أهم نتائج ومؤشرات العام المالي 2018/2019.

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