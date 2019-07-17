شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. انطلاق «ماراثون تنسيق الجامعات»: 143 ألفًا و313 طالبًا في المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق، الأحد المقبل، تنسيق المرحلة الأولى لدخول الجامعات لطلاب الثانوية العامة، ويستمر لمدة 5 أيام، ومن المنتظر أن يتقدم 143 ألفًا و313 طالبًا، من بينهم 30 ألفًا و152 طالبًا علمى علوم، و14 ألفًا و690 طالبًا لشعبة علمى رياضيات، و98 ألفًا و471 طالبًا للشعبة الأدبية، بحد أدنى 398 درجة فأكثر، بنسبة 97.07% فأكثر للشعبة العلمية، و389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر للشعبة الهندسية، و328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر للشعبة الأدبية.

ويُعد الحد الأدنى هذا العام للمرحلة الأعلى فى التنسيق خلال آخر 6 سنوات، خصوصًا فى الشعبة العلمية علوم ورياضيات.

وتوضح الأرقام زيادة عدد طلاب المرحلة الأولى عن العام الماضى بنحو 16 ألفًا و506 طلاب، وارتفاع الحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب شعبة العلمى علوم بنسبة 0.97%، وزيادة عدد الطلاب بنحو 2151 طالبًا عن العام الماضى، وهو ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والبيطرى بما لا يقل عن 1% عن العام الماضى.

وتوضح أرقام المرحلة الأولى ارتفاع الحد الأدنى للمرحلة لطلاب الشعبة الهندسية بنسبة 1.1%، بعدد طلاب أقل من العام الماضى بنحو 577 طالبًا، ما يشير إلى ارتفاع لن يقل عن 1% فى الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، بينما جاء الحد الأدنى للشعبة الأدبية مثل العام الماضى، بينما تشهد المرحلة زيادة عدد الطلاب بنحو 14 ألفًا و932 طالبًا عن العام الماضى، ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى للكليات الأدبية بالمرحلة الأولى بنسب تصل إلى 2% عن العام الماضى.

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وقال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، فى بيان أمس، لطلاب الثانوية الناجحين: «وأنتم الآن تستعدون لبدء مرحلة جديدة من حياتكم التعليمية، مرحلة التعليم الجامعى والعالى، والتى من خلالها سوف تتمكنون من تحديد ملامح مستقبلكم، وفى ضوء الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالى، تم إنشاء جامعات وكليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2019 بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة».

وأضاف أنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية، خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق، حيث سيتم فتح المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً فى آخر يوم للمرحلة. وأوضح «عبدالغفار» أن موقع التنسيق الإلكترونى يتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات عدة مرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع، وأنه سيتم إعلان نتائج المراحل المختلفة من موقع التنسيق على الإنترنت، لافتًا إلى أنه ستُتاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التى تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغبته.

وتابع الوزير أنه إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافى المحدد له، فإن برنامج الحاسب سيخطره فورًا بتعارض الرغبة مع التوزيع الجغرافى، وعليه تعديلها واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات، وهى 75 رغبة، تم استحداثها لأول مرة هذا العام، وبدون وجود أى أخطاء. وأشار «عبدالغفار» إلى أنه فى حالة وجود أى استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468، موضحًا أنه على الطالب بعد الانتهاء من إدخال الرغبات طباعة نسخة منها والحصول على إيصال برقم محدد، ومؤرَّخ بتاريخ وساعة التقدم، حتى يمكن للطالب الرجوع إليها وقت الحاجة، وإذا عدّل الطالب الرغبات عدة مرات فإن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويتم التنسيق وفقًا لآخر تعديل تم إجراؤه.

وأكد وزير التعليم العالى أنه تم إنشاء عدد من الجامعات واستحداث بعض الكليات فى مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وربط التعليم بسوق العمل، وتم إصدار قرارات بدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الجامعى 2019- 2020، لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتلبية رغباتهم فى الالتحاق ببعض الكليات بالتعليم الجامعى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سيحدد الأعداد المقرر قبولها بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2019- 2020 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها «العلمية والأدبية» عام 2019 عن طريق مكتب التنسيق، فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها الدولة، والاعتبارات والمبادئ الأساسية التى استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات.