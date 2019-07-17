شكرا لقرائتكم خبر عن «بي بي سي» تحسم الجدل: «الطعمية» المصرية الأفضل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«النسخة المصرية الرائعة من الفلافل».. هذا ما انتهى إليه تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى»، أمس، ليتجدد الحديث حول البلد الذى يقدم أفضل وصفة للطعمية أو الفلافل بين مصر ودول الشام فى منافسة حاولت إسرائيل دخولها خلال السنوات الأخيرة، ويصل التقرير إلى نتيجة مشابهة لما توصل إليه تقرير سابق لصحيفة «جارديان» البريطانية عام 2015.

ووصف كاتب التقرير، دين مولن، تجربته على عربة صغيرة تبيع الفلافل فى القاهرة قائلاً: «خلال دقائق معدودة كنت أمام الشكل النهائى للوجبة الشعبية، أقراص طعمية ساخنة داخل العيش البلدى، ولا شىء معها سوى قطع الطماطم والخس وقليل من الطحينة، وإلى جانبها مجموعة من الخضروات والمخللات، لكن الأبرز كان قرون الفلفل الأخضر المضاف إليها مسحوق الفلفل الحار والكمون والملح، ويبدو أن هذا من مظاهر الترحيب (الحار) أيضاً».

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بعد التجربة يجزم «مولن» أن طعمية مصر تُعد «أفضل فلافل فى العالم»، رغم أن مطابخ بلدان أخرى فى المنطقة العربية مثل سوريا ولبنان تعد الفلافل من الحمص وتدخل فيها مكونات أخرى أكثر تعقيداً.

وأشار التقرير إلى ما ذكره «كين ألبالا» فى كتابه بعنوان «الفول: تاريخ Beans: A History» حيث قال إن تناول الفول فى مصر يبدو وكأنه «فعل وطنى واع، فالفول المدمس عند المصريين تعبير عن هوية مصريى العصر الحديث الذين قاوموا غزو أنماط الإفطار المعاصرة».

وتتفق كلوديا رودن، عالمة الإنثروبولوجيا الشهيرة ومؤلفة كتاب عن طبيعة المأكولات الشرق أوسطية، مع رأى «مولن» وتعتبر أن «أفضل فلافل فى العالم هى الفلافل المصرية»، مشيرة إلى أن «الأمر يتعلق بطبيعة الطعم والملمس، فالفلافل المصنوعة من الفول لديها قوام أفضل من تلك المصنوعة من الحمص، لأنها أكثر نعومة وسهولة فى القضم، فضلاً عن أن النسخة المصرية بها أعشاب، ما يجعلها أكثر غنى بالخضروات».

ويتطرق التقرير إلى أصل الفلافل وبداية ظهورها، فيقول إنه على الرغم من أن هذه المسألة محل جدل، فإن أغلب المؤرخين المعاصرين يقولون إن أصل الفلافل يعود لمصر، وتحديداً إلى أقباط مصر الذين أعدوها فى طعامهم لتحل محل اللحوم أثناء الصوم الكبير.