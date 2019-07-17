شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يبحث مع «تحالف المتاحف الأوروبية» تطوير «متحف التحرير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، اجتماعا، أمس، مع مديرى المتاحف الأوروبية الخمسة المكونة لتحالف المتاحف الأوروبية المشاركة فى مشروع تطوير المتحف المصرى فى ميدان التحرير، وهو التحالف الذى يضم المتحف المصرى بتورين فى إيطاليا، ومتحف اللوفر فى فرنسا، والمتحف البريطانى فى إنجلترا، ومتحف برلين فى ألمانيا، ومتحف ليدن فى هولندا.

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وقالت الدكتورة نيڤين نزار، معاون الوزير لشؤون المتاحف، إن الاجتماع ناقش بدء أعمال المرحلة الأولى من تطوير المتحف، وتحديد الخطوات التنفيذية فى ضوء الرؤية الشاملة لخطة التطوير التى تعتمد على استغلال مساحات العرض فى المتحف، خاصةً بعد نقل مجموعة الملك «توت عنخ آمون» وغيرها من القطع والمجموعات الأثرية المختارة إلى المتحف المصرى الكبير، ونقل المومياوات الملكية وغيرها من القطع المختارة إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط. وأضافت أن برنامج تطوير المتحف المصرى يهدف إلى إعادة توزيع القطع الأثرية به، واقتراح سيناريو جديد للعرض، مع دمج استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى طرق العرض الجديدة، فضلًا عن وضع نظام إضاءة متكامل مع مراعاة التحكم البيئى للحفاظ على المعروضات.

وناقش الاجتماع الرسالة التى سيتبناها المتحف، والسياسة التى سينتهجها لحفظ مقتنياته وتعريفها للجمهور وعرضها بطريقة تحث الزائرين على تقدير تراث مصر المادى والمعنوى، مع بث روح التعلم والمتعة لديهم، وتعزيز قدرات المتحف المصرى وإمكانياته المستقبلية لما يتمتع به من قطع أثرية محورية وفريدة تعكس تاريخ مصر القديمة وملوكها العظام.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل المتحف المصرى بالتحرير بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى قدرها 3.1 مليون يورو.