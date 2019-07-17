شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة التقدم بتظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين بالمرحلة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الموقع الإلكترونى لوزارة التموين www.tamwin.com.eg تظلمات المستبعدين من دعم السلع التموينية للمرحلة الرابعة وفقا لمؤشرات لجة العدالة الاجتماعية، وذلك لمن تلقى رسالة من خلال بون صرف السلع أو الخبز تفيد بأنه غير مستحق للعدم اعتبارا من شهر يوليو الجارى.

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية الدخول على الموقع وكتابة التظلم لمن تلقى رسالة اعتبارا من الشهر الجارى فى نقاط محددة .

1-من حق المستبعدين من دعم السلع فى المرحلة الرابعة الدخول على الموقع الإلكترونى www.tamwin.com.eg لكتابة التظلم .

2- يتم الدخول بكتابة الرقم القومى وكتابة رقم بطاقة التموين واسم المحافظة .

3- بمجرد الدخول على الموقع يظهر سبب الاستبعاد من دعم السلع .

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4- يتم كتابة التظلم الخاص به وفقا لسبب الاستبعاد .

5-يتم مراجعة التظلم وفحصة ومن يثبت استحقاقه لدعم لن يتم إيقاف بطاقتة .

6- فتح التظلمات للمرحلة الرابعة اعتبارا من شهر يوليو الجارى وحتى يوم 25 أغسطس المقبل .