5 أرقام هامة عن أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد القطاع الصناعى فى مصر تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لتصريحات محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، تصدر القطاع الصناعى كأكبر القطاعات جذبا للاستثمار، وفيما يلى 5 أرقام عن القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات فى مصر:
-القطاع الصناعي تصدر أكبر القطاعات جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر غير البترولى بمبلغ 1314 مليون جنيه العام المالى 2017/2018.
-احتل القطاع الإنشائي المرتبة الثانية بنحو 591 مليون دولار ثم قطاع تكنولوجيا المعلومات وحقق 445 مليون دولار .
-قطاع العقارات حقق 355 مليون دولار وفى المركز الخامس جاء القطاع التمويلي بنحو 245 مليون دولار.
-تدفقات الاستثمارات غير البترولية فى النصف الأول من العام المالى 2018-2019 خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2018
-القطاع العقارى حقق نحو 582 مليون دولار فى النصف الأول من العام المالى الحالى تلاه القطاع الصناعى بـ 470 مليون دولار.
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