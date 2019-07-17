شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد القطاع الصناعى فى مصر تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لتصريحات محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، تصدر القطاع الصناعى كأكبر القطاعات جذبا للاستثمار، وفيما يلى 5 أرقام عن القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات فى مصر:

-القطاع الصناعي تصدر أكبر القطاعات جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر غير البترولى بمبلغ 1314 مليون جنيه العام المالى 2017/2018.

-احتل القطاع الإنشائي المرتبة الثانية بنحو 591 مليون دولار ثم قطاع تكنولوجيا المعلومات وحقق 445 مليون دولار .

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-قطاع العقارات حقق 355 مليون دولار وفى المركز الخامس جاء القطاع التمويلي بنحو 245 مليون دولار.

-تدفقات الاستثمارات غير البترولية فى النصف الأول من العام المالى 2018-2019 خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2018

-القطاع العقارى حقق نحو 582 مليون دولار فى النصف الأول من العام المالى الحالى تلاه القطاع الصناعى بـ 470 مليون دولار.