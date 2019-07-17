شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لطلاب الشهادات الأجنبية التقديم بكلية الشرطة هذا العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحق لطلاب الشهادات الأجنبية وما يعادلها التقدم لكلية الشرطة من خلال مكتب التنسيق بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ويتم متابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت.

ويشترط للحاصلين على الشهادات الأجنبية تقديمهم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يوما.