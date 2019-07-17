مصر | سقوط ميكروباص في ترعة بأبو النمرس

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سقطت سيارة ميكروباص في ترعة بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وتم انتشال مستقلي الميكروباص، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة في ترعة بالقرب من قرية شبرامنت، بنطاق المركز.

وعلى الفور دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتم إنقاذ مستقلي السيارة، وتبين أنه لأ يوجد حالات وفاة، وأنهم مصابين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

