أخبار مصر | المتحف الإسلامي يستأنف ليالي الصيف السبت من كل أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف الإسلامي يستأنف ليالي الصيف السبت من كل أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف متحف الفن الإسلامي بباب الخلق احتفاليات ليالي السبت وذلك في إطار الأنشطة التي ينظمها المتحف خلال شهور الصيف.

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن الاحتفاليات ستقام يوم السبت من كل أسبوع وذلك ابتداء من 20 يوليو الجاري الساعة السادسة مساءً.

وتقدم العروض فرقة التنورة وفرقة الموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة الغوري، كما يشارك في الحفل فرقة النيل للآلات الشعبية.

ومن ناحيته قال ممدوح عثمان مدير عام المتحف، إن الاحتفال يتضمن تنظيم جولات إرشادية تقدمها مبادرة "إفرح" لتشجيع الزيارة، وسيكون الشرح للجمهور مجانًا من خلال متخصصين في التاريخ والفن والعمارة الإسلامية.