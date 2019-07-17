أخبار مصر | شاهد بالصور.. تطور مراحل خسوف القمر في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد بالصور.. تطور مراحل خسوف القمر في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت عدسة "الخليج 365" صورًا لمراحل الخسوف الجزئي، حيث وصلت ذروة ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر في تمام الساعة 11.31 دقيقة بالتوقيت المحلي للقاهرة، بعد أن بدأت الساعة 10 مساء اليوم، ويمكن رؤيتها عن طريق العين المجردة حتى الساعة الواحدة صباحًا.

وتشهد مصر الآن ظاهرة خسوف جزئي للقمر بنسبة 65% مركزه القاهرة- بحسب ما أفاد خبراء البحوث الفلكية، وأن الظاهرة تحدث نتيجة حجب الأرض ضوء الشمس عن القمر.

وبدأت مراحل الخسوف في تمام الساعة 8:42 مساءً ويُرى بالعين المجردة بداية من الساعة العاشرة، وتصل ذروته في تمام الساعة 11.31 دقيقة، ثم يبدأ في الزوال حتى الساعة الواحدة والنصف فجرا، ليدخل مرحلة الظل حتى ينتهي تماما في الساعة 2.20 فجرا، وذلك يكون استمر أكثر من 5 ساعات.