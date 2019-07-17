شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظتى الجيزة والدقهلية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لحجاج محافظتى الجيزة والدقهلية، على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس المقبل.

وكان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، قد أكد أن الوزارة بدأت فى إنهاء أخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ / 2019م من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية المصرية والتى ستتولى التنسيق مع القنصلية السعودية بالسعودية لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية خلال الفترة المقبلة وفقاً لمواعيد سفر أفواج حجاج الجمعيات والتى من المقرر سفر أول أفواجها لعدد 700 حاج إلى المدينة المنورة يمثلون حجاج محافظة الجيزة والدقهلية المستوى الثانى.