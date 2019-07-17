شكرا لقرائتكم خبر عن «مكاوي» يوصل المرضى وذوي الإعاقة بـ«المجان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع أذان صلاة الجمعة من كل أسبوع، يبدأ الرجل الخمسينى إبراهيم مكاوى فى تجهيز رحلته الأسبوعية للخير، فيخرج من منزله بمحافظة الجيزة، متجهاً بالتاكسى الخاص به نحو مستشفى «٥٧٣٥٧» أو المعهد القومى للأورام، ويقف أمام المستشفى منتظراً صاحب النصيب، ليقوم بتوصيله إلى منزله أو أى مكان بالمجان.

إبراهيم مكاوى، سائق تاكسى يحاول استغلال جزء من وقته ومهنته لمساعدة المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث جاءت له الفكرة منذ ٧ أشهر، وعلى الفور قام بتعليق لافتة على التاكسى مدون عليها عبارة «التوصيل مجانا للمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة».

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«الخير دائما موجود، ولازم نجتهد فيه، مش بس فلوس» بتلك العبارات تحدث «مكاوى» لـ«المصرى اليوم»، مؤكداً أنه يعمل على ذلك التاكسى منذ عام ٢٠١١ وكان لا يملكه، وكان يخصص كل شهر جزءا من راتبه الشهرى للصدقة، قائلا: «ربنا زادنى وقدرت اشترى العربية وبقت ملكى».

ويكمل «مكاوى» أنه قرر أن تكون الصدقة الخاصة بسيارته «التاكسى» ذات قيمة أكبر، وليست مقتصرة على المال فقط، فخصص «مكاوى» يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع لقضاء مشوار أو مشوارين للمرضى وذوى الإعاقة غير القادرين على دفع أجرة التاكسى. وتابع«مكاوى» أنه لم يدون رقم تليفونه على اللافتة، حتى لا تصبح المساعدة لشخص واحد فقط، إنما فضل الذهاب كل أسبوع أمام مستشفى مختلف، قائلاً: «أنا طمعان فى ثواب أكبر كل مرة ودعوة جديدة من ناس جديدة».

و طبع «مكاوى» العديد من اللافتات، المدون عليها عبارة (التوصيل بالمجان للمرضى)، لكى يكون جاهزا فى حالة إذا أراد سائق تاكسى آخر تطبيق نفس الفكرة، كما قام بنشر الفكرة على المجموعة الخاصة برابطة «التاكسى الأبيض» قائلا: «المهم انتشار الثواب وليست الدعاية».

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، لم يفكر «إبراهيم» فى التوقف عن فعل الخير الخاص بنقل المرضى، بل يقول «مكاوى» إن ارتفاع الأسعار فى كل شىء هو الذى جعله ينفذ فكرته فى نقل المرضى، لأن الفلوس الآن أصبحت بلا قيمة، مشيراً إلى أنه لا يختار زبائنه، فالمرض لا يفرق بين مسيحى أو مسلم أو غنى أو فقير، فهو ينظر فقط للحالة الصحية. ويدعو «مكاوى» كل صاحب مهنة أن يستغل مهنته فى تقديم مساعدة للناس، وأن تكون هبة عن مهنته، مؤكدا أن التمسك بتقديم حبل الوصال لله، أهم أسباب النجاح والتوفيق.