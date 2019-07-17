شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، عن الإقتراب من وضع المعايير الخاصة بتحديد الفئات غير القادرة التى سيتم اعفائها من اشتراكات ومساهمات الحصول على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى يتم تطبيقها مرحليا وبدأت تجريباً فى محافظة بورسعيد.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد سيتم تصنيف المواطنين وفقا للمعاير التى ستصد قريباً وسيتم اعفائهم من الاشتراكات وتوفير الخدمة لهم بالمجان .

يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.