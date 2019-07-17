شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: انتهاء إعادة تأهيل أول جرارين ضمن عقد الـ181 جرارا نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أنه مخطط الإنتهاء من إعادة تأهيل أول جرارين نهاية الشهر الجارى، وذلك ضمن العقد المبرم مع شركة جنرال إليكتريك الإمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرارا آخرين خارجين من الخدمة منذ سنوات.

وأضافت المصادر لليوم السابع، أنه تم الاتفاق مع الشركة الأمريكية على تدريب فنيين مصريين وإعادة تأهيل ورشة التبين الخاصة بصيانة الجرارات بالتوازى مع عمليات إعادة تأهيل الجرارات القديمة والتصنيع والتوريد للجرارات الجديدة وفقا للعقد الموقع بين الطرفين.