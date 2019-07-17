شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إطلاق اسم محافظة المنيا على جسر بمدينة هيلدسهايم الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور أنجو ماير عمدة مدينة هيلدسهايم الألمانية، كوبري يحمل اسم المنيا، بمدينة هيلدسهايم، ويربط عددا من أحيائها بوسطها، وذلك خلال الزيارة التي تجريها المحافظة، بمناسبة مرور 40 عامًا على توقيع اتفاقية التآخي والتوأمة بين مدينة المنيا وهيلدسهايم الألمانية في عام 1979.

أكد محافظ المنيا، على قوة العلاقات والراوبط بين المدينتين ودعم التبادل الثقافي، وتجلى ذلك في التعاون المستمر علي مدار 40 عاما، والجهد الملموس لهيلدسهايم في المشاركة في تمويل وإنشاء المتحف الآتوني بمدينة المنيا، إضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه أكد الدكتور انجو ماير عمدة هيلدسهايم أن هذه هي المرة الأولى التي تطلق مدينة هيلدسهايم الالمانية اسم أحد المدن التي وقعت معها اتفاقية للتآخي والتعاون، لافتا أن محافظة المنيا تعني لنا الكثير وتحمل قيمة كبيرة لدينا وهذا تجسيد حقيقي للتعاون والمشاركة بين الجانبين وستشهد الايام القادمة تعاونا أكبر.

وكانت زيارة وفد محافظة المنيا لمدينة هيلدسهايم الألمانية، بدأت مساء الإثنين، بعقد ورشة عمل بين الجانبين حول أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وحضرها الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ودكتور حسين محمد الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، واللواء حمزة درويش، ممثلا لوزارة التنمية المحلية، ودكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، ومنال خيري مدير إدارة الإعلام والتواصل بالمحافظة، ومروة موسي باحث سياحي بالمحافظة .

وكانت مدينة هيلدسهايم قد وقعت اتفاقية للتآخي والتوأمة مع مدينة المنيا عام 1979، حيث ساهمت ألمانيا في تمويل إنشاء المتحف الآتوني، ودعم برنامج التبادل الثقافي الطلابي بين المدينتين.





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