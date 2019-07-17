استمرت 5 ساعات.. انتهاء ظاهرة "خسوف القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تصوير- جلال المسري وأحمد جمعة:

انتهت، في الواحدة صباح اليوم الأربعاء، ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر، حيث تحرر من ظل الأرض وعاد لتزيين السماء مرة أخرى.

وبدأت مرحلة الخسوف الجزئي بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض والتى بدأت عند الساعة العاشرة ودقيقة واحدة مساءً، وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية.

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واستغرقت مراحل الخسوف كلها منذ اقترن القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى مدة خمس ساعات 38 دقيقة تقريبًا.

وعند الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة المحلى بدأت الحافة الشرقية للقمر بالخروج من حافة ظل الأرض ليعود القمر ثانية إلى منطقة شبه ظل الأرض لتنتهى بذلك مرحلة الخسوف الجزئى للقمر.

وشهد العالم أمس، خسوفًا جزئيًا للقمر، فى جميع أنحاء مصر والوطن العربى، وفى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا، ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.