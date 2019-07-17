"خروجة ببلاش".. الأطفال في مقدمة الحضور لمتابعة خسوف القمر بمرصد حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

تصوير - كريم أحمد:

توافد العشرات من الأسر والعائلات المصرية، على مرصد حلوان برفقة أطفالهم مساء الثلاثاء؛ لمشاهدة ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر.

وخصص معهد الفلك استراحات لاستقبال المواطنين لمتابعة الظاهرة، ويتواجد بالمعهد المتخصصون من علماء المعهد للرد على جميع استفسارات المواطنين، إضافة إلى عرض فيديوهات تعليمية عن كيفية صلاة الخسوف.

وفي بداية الظاهرة، بدأ الدكتور محمد عبدالصبور، الاستاذ بمعهد الفلك، بشرح كيفية حدوث ظاهرة الخسوف، مشبها "الشمس بالبالون والأرض بحلة الليمون والقمر بحبة العدس"، مؤكدا أن ما يحدث هو حجب الأرض ضوء الشمس ومنعه من الوصول إلى القمر.

استعدت أسرة سعيد حسان، مدير حسابات حكومي، لمشاهدة ظاهرة خسوف القمر بمرصد حلوان، برفقة طفلهما الصغير عمر صاحب العشر سنوات، قائلا: "جايين علشانه".

يوضح "حسان" الدافع الأكبر الذي أجبره على الحضور إلى مرصد حلوان لمتابعة ظاهرة خسوف القمر، على الرغم من أن زوجته تعمل بالمرصد، قائلًا "علمت بالحدث من خلال زوجتي التي تعمل بالمركز، لكن أحضر هنا لمتابعة الحدث عن قرب تلبية لطلب نجلي".

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وأكد والد عمر أن نجله امتلكته سعادة غامرة بهذا اليوم، إضافة إلى أنها "فسحة وخروجه ببلاش، يتخللها جو لطيف".

الأمر نفسه ينطبق على أسرة الدكتور أحمد فارس، طبيب بشري، الذي حضر برفقة زوجته وأبناؤه الأربعة لمشاهدة الخسوف بمرصد حلوان، مضيفاً: "الأولاد تحمسوا جدا للفكرة فور علمهم بالظاهرة".

وأضاف أنه قطع مسافات طويلة، لاصطحاب الأولاد من منطقة الهرم إلى حلوان: "حبينا ننوع في الخروجات، بالذهاب إلى المرصد"، مؤكداً أن الفكرة لاقت ترحيباً واسعا من أبنائه فور عرضها.

فيما يؤكد المستشار محمد السيد، أنه جاء بناء على دعوة شخصية من الدكتور جاد القاضي رئيس مركز البحوث الفلكية، غير أن أولاده داليدا وهالين، يحبون مادة العلوم، ومهتمين بالنجوم والكواكب والأقمار، مضيفا: "داليدا عاشقة للظواهر الفلكية رغم صغر سنها مما دفعني أكثر للحضور".

وأكد محمد موظف بشركة دعاية، أنه مهتم بالظواهر الفلكية، خاصة ظاهرتي خسوف القمر وكسوف الشمس، مضيفًا: أشعر بمتعة كاملة عند الحضور إلى مرصد حلوان عند حدوث أي ظواهر فلكية ومتابعتها.

بينما حضر حازم محمد، برفقة نجله؛ لتعليمه كيف يحدث الخسوف وأسبابه الفلكية.