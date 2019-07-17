القرية الفرعونية تفتح متحف "عبدالناصر" مجاناً للجمهور 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تفتح القرية الفرعونية بالجيزة متحف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر مجانا للزوار، يوم 23 يوليو الجاري؛ احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة واستمرارا لاحتفالات القرية المستمرة بمناسبة مرور 35 عاما على إنشائها.

ويحتوي المتحف - الذي يقع على ضفاف النيل - على مقتنيات خاصة للزعيم الراحل جمال عبدالناصر وتمثالين نصفيين وبعض العملات والطوابع التي صدرت في تلك الفترة وبعض الصور الخاصة بالراحل الزعيم جمال عبد الناصر في أغلفة المجلات الأجنبية بالإضافة للرسائل التي كتبها عبد الناصر خلال عامي 1941 و 1942، ونص قرار تأميم قناة السويس في 26 يوليو عام 1956، بالإضافة إلى أكثر من 170 صورة نادرة للرئيس الراحل في مراحل حياته المختلفة.

وفي سياق منفصل، أوضحت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة بالقرية الفرعونية، أنه من المقرر أن تبدأ احتفالات "وفاء النيل" من بحفل تنظمه القرية يوم 23 يوليو، على أن تستمر فعاليات الاحتفال يوم السبت من كل أسبوع حتى عيد الأضحى المبارك، وتعود يوم 15 أغسطس (يوم وفاء النيل).