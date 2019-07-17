الآن.. الخسوف الجزئي للقمر يصل ذروته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر وأسامة عبد الكريم:

تصوير - أسامة عبدالنبي وجلال المسري:

تصل ذروة ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر في تمام الساعة 11.31 دقيقة بالتوقيت المحلي للقاهرة، بعد أن بدأت الساعة العاشر مساء اليوم، ويمكن رؤيتها عن طريق العين المجردة حتى الساعة الواحدة صباحًا.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إن ما تشهده مصر الآن ظاهرة خسوف جزئي للقمر بنسبة 65% مركزه القاهرة.

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وأضاف القاضي، لمصراوي، أن الظاهرة تحدث نتيجة حجب الأرض ضوء الشمس عن القمر، وبدأت مراحل الخسوف في تمام الساعة 8:42 مساءً ويُرى بالعين المجردة بداية من الساعة العاشرة، وتصل ذروته في تمام الساعة 11.31 دقيقة، ثم يبدأ في الزوال حتى الساعة الواحدة والنصف فجرا، ليدخل مرحلة الظل حتى ينتهي تماما في الساعة 2.20 فجرا، وذلك يكون استمر أكثر من 5 ساعات.

تصدر هاشتاج "خسوف القمر"، صدارة قائمة الأكثر تدويناً في مصر خلال الساعات الأخيرة على موقع "تويتر"، بعدما تمكن مواطنون من رؤيته بالعين المجردة بداية من الساعة العاشرة مساءً، على أن يستمر في الظهور حتى الواحدة صباح الأربعاء.

والتقط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمراحل الخسوف الجزئي، وتداولوها عبر حساباتهم، إضافة إلى تداول دعاء الخسوف.