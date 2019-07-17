لمدة 5 ساعات.. ماذا يحدث عند خسوف القمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

​تصوير - جلال المسري ونادر نبيل ومحمود عبدالناصر:​

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إن ما تشهده مصر الآن ظاهرة خسوف جزئي للقمر بنسبة 65% مركزه القاهرة.

وأضاف القاضي، لمصراوي، أن الظاهرة تحدث نتيجة حجب الأرض ضوء الشمس عن القمر، وبدأت مراحل الخسوف في تمام الساعة 8:42 مساءً ويُرى بالعين المجردة بداية من الساعة العاشرة، وتصل ذروتها في تمام الساعة 11.31 دقيقة، ثم يبدأ في الزوال حتى الساعة الواحدة والنصف فجرا، ليدخل مرحلة الظل حتى ينتهي تماما في الساعة 2.20 فجرا، وذلك يكون استمر نحو 5 ساعات.

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وأكد القاضي، أن الخسوف يحدث في منتصف الشهر العربي عندما يكون القمر بدرا، مشيراً إلى أن آخر خسوف وقع في القاهرة كان في 22 يناير الماضي لكن لم يتم متابعته لسوء الأحوال الجوية.

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