"الأموال العامة" تستمع لأحد مقدمي البلاغات ضد اتحاد الكرة بعد الخروج من أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تستمع نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، لأقوال أحد مقدمي البلاغات ضد اتحاد كرة القدم، بعد خروج منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا.
وحسب مصدر قانوني، فأن النيابة من المقرر أن تستمع لأقوال باقي مقدمي البلاغات ضد اتحاد الكرة تباعًا.
وكان النائب العام، أحال في وقت سابق البلاغات القدمة إليه، ضد رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، بتهمة إهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة، لفحصها.
وودع المنتخب البطولة على يد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف في دور الـ 16.
وتسبب خروج منتخب مصر في إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بجانب استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة.
وذكر البلاغ المقرر سماع أقواله مقدمه، أن الاتحاد بكل أعضائه ورئيسه، ارتكبوا مخالفات إدارية ومالية جسيمة، وتنحوا عن اللوائح والقوانين، وتفرغوا تماما لمصالحهم الشخصية، لذلك طالب بالتحقيق معهم للوقوف على أسباب الخسارة.
تجدر الإشارة إن ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن نيابة الأموال العامة سوف تحقق في تجاوزات ومخالفات كأس العالم في روسيا عقب أمم أفريقيا، موضحًا أن من حق الشعب المصري معرفة كل ما يجري.
وأضاف "سويلم"، أن الجهات الرقابية تحقق فيما حدث في مونديال روسيا، وهل تم توزيع التذاكر على أعضاء اتحاد الكرة؟، مشيرًا إلى أن النيابة ستستمع لأقوال أعضاء الاتحاد 22 يوليو المقبل، فيما يتعلق بخروج مصر من مونديال روسيا.
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