سرقة بدأت بسهرة حمراء.. عربيان يسقطان في فخ سائق وزوجته ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الشرطة بالجيزة من ضبط سائق وزوجته وصديقه؛ لاتهامهم بسرقة شخصين يحملان جنيسة دولة عربية ببولاق الدكرور.

تلقى العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من عربيين اثنين بتعرضهما للضرب على يد شخصين -أدليا بأوصافهما- وسرقة مبلغ مالي وإكراههما على توقيع إيصالات أمانة.

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تحريات العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع الغرب توصلت إلى أن مقدمي البلاغ اتفقا مع سيدة على قضاء سهرة حمراء إلا أنه لدى تواجدهما رفقتها فوجئا بشخصين ارتكبا الواقعة، وتبين أن المتهم الرئيسي استغل زوجته لاستدراجهما ونفذ خطته بمساعدة صديق له.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان كريم عبد الرازق وهشام شهاب معاونا مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهمين الثلاثة، وإعادة المبلغ المستولى عليه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.