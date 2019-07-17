الكاميرات كلمة السر.. شابان يقتلان سائقا ويلقيان جثته في مصرف بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على شابين لاتهامهما بقتل سائق وإلقاء جثته في مصرف بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

البداية بلاغ ورد إلى شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بإحدى المصارف داخل نطاق مركز أبو النمرس، وتبين أنها لشاب مقيد القدمين يرتدي كامل ملابسه.

شكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، توصلت جهوده إلى أن الجثة لسائق سيارة ميكروباص يدعى "كريم" يبلغ من العمر 18 سنة.

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عمد رجال الشرطة إلى تتبع خط سير المجني عليه، وتم التوصل إلى كاميرات المراقبة خاصة بمحطة وقود وصولا إلى آخر مكان شوهدت فيه السيارة عبارة عن جراج سيارات، أرشد مالكوه عن شخصين أحضراها.

انطلقت مأمورية ضمت المقدم حسام بكير وكيل الفرقة والرائد هاني عماد رئيس مباحث أبو النمرس ومعاونه النقيب أحمد ماهر، وأمكن ضبطها وهما سائق وعامل، وأقرا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

المتهمان اعترفا باستدراج المجني عليه إلى منطقة نائية بحجة توصيلهما إلى أحد الأماكن، وأن الأول خنقه وساعده الثاني في التخلص من الجثة بلفها داخل بطانية وإلقاءها بمصرف.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.