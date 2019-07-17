شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت العيلة في برلين»: لا يوجد دعم في ألمانيا.. و 300 يورو غرامة استخدام المحمول أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء ثابت، رئيس بيت العيلة المصرية في برلين، إن ألمانيا تشجع على الزيادة السكانية، لوجود نسبة كبير من المسنين بين الألمان.

وأضاف ثابت خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «يتقاضى الطفل الأول للأسرة الألمانية مبلغ مالي معين حتى بلوغه سن الحادية والعشرين، ثم يزيد المبلغ مع زيادة الأطفال»، مشيرا إلى عدم وجود منظومة للدعم في ألمانيا، والسلع تباع بثمنها الحقيقي.

وأكد رئيس بيت العيلة المصرية في برلين، أن المواطن الألماني يحصل على خدمات قيمة من الدولة نظير الضرائب الذي يدفعها، مشيرا إلى أن غرامة استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة تصل إلى 300 يورو.