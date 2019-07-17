شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء شمال القاهرة»: 3 مليارات جنيه لتطوير الشبكات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها خلال الفترة الماضية يصل إلى 3 مليارات جنيه، ضمن جهود الوزارة لدعم وتطوير شبكات الكهرباء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الشركة.

وأضاف، خلال لقائه بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الخطة الاستثمارية الطموحة «قرض»، التى أطلقتها الوزارة لتطوير شبكات الكهرباء، بلغت 2.6 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة الخطة الاستثمارية الذاتية «التمويل الذاتى» 330 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدة عمليات إحلال وتجديد وعدد من التوسعات للخطة الاستثمارية الطموحة والتمويل الذاتى.

Advertisements

وتابع «عفيفى»: «نفذنا فى شبكة الجهد المتوسط: 25 موزعًا، و856 محولًا، و145 كشكًا، و498 لوحة، و58 عمودًا و9.219 كيلومتر موصلات، و937.7 كيلومتر كابلات، وبخصوص شبكة الجهد المنخفض تم تنفيذ: 581 لوحة، و4366 عمودًا، و924.1 كيلومتر موصلات معزولة، و1683 صندوقًا، والمبلغ الإجمالى المرصود لتحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية 27.921 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 78.1%».

وحول نتائج أعمال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار، أوضح أنه تم خلال الفترة من 10 أغسطس 2017 حتى 30 إبريل 2019 تحرير 15561 محضرًا، وتحصيل 12078 محضرًا، بقيمة 28.594 مليون جنيه.

وناقش «عفيفى» مع وزير الكهرباء جهود الشركة لزيادة معدلات التحصيل بالنسبة لمؤشرات التحسن فى الخدمة المقدمة للجمهور.