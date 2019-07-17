شكرا لقرائتكم خبر عن الخسوف يصل ذروته.. وظل الأرض يحجب 65% من قرص القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الخسوف الجزئى للقمر إلى ذروته فى الحادية عشر و 31 دقيقة ، وهى اللحظة التى يتوافق توقيتها مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1440هـ وعندها يحجب ظل الأرض 65% تقريبًا من قرص القمر.

ويشهد العالم فى هذه اللحظات ، خسوفًا جزئيًا للقمر، يرى فى جميع أنحاء مصر والوطن العربى، ويرى أيضا فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.

وتستغرق مراحل الخسوف كلها منذ اقترن القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى حتى ينتهى الخسوف تمامًا مدة قدرها خمس ساعات 38 دقيقة تقريبًا.

أما الفترة التى يستغرقها القمر منذ دخوله منطقة ظل الأرض ثم خروجه منها ساعتين و59 دقيقة تقريبًا، وهذه هى الفترة الزمنية المهمة بالنسبة للمشاهد والتى يستطيع خلالها مشاهدة مراحل الخسوف، حيث أنه لا يستطيع مشاهدة فترة دخول القمر منطقة شبه الظل بالعين المجردة.

وكان القمر قد بدأ دخوله لمنطقة شبة ظل الأرض فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 42 مساءً وحتى الساعة التاسعة ودقيقة واحدة مساءً بتوقيت القاهرة المحلى وهذه المرحلة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، لأن القمر لم يبدأ فى الخسوف لاستمرار وصول أشعة الشمس إليه.

وعند الساعة الواحدة من صباح غدا الأربعاء الموافق 17 يوليو 2019م بتوقيت القاهرة المحلى تبدأ الحافة الشرقية للقمر بالخروج من حافة ظل الأرض ليعود القمر ثانية إلى منطقة شبه ظل الأرض لتنتهى بذلك مرحلة الخسوف الجزئى للقمر، وأخيرا وفى تمام الساعة الثانية والدقيقة 20 من صباح غدا الأربعاء الموافق 17 يوليو يخرج القمر من منطقة شبه ظل الأرض لتنتهى بذلك ظاهرة الخسوف فى ذلك اليوم.

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ويرصد المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، خسوف القمر الجزئى، بعدة فرق علمية متخصصة ومجهزة بمناظير فلكية خاصة وأجهزة لتسجيل الأطياف وكاميرات حساسة لتسجيل هذا الحدث العلمى الهام بكامل مراحله، موزعة على مناطق شتى فى مصر لضمان الحصول على أفضل التسجيلات الممكنة.

ويضم الفريق العلمى لمتابعة الخسوف تحت إشراف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد ، كلا من الدكتور أسامة رحومة ، والدكتور محمد صبرى ، والدكتور محمد غريب، والدكتور ياسر عبد الهادى، والدكتور أشرف شاكر ، والدكتور محمد عبد الصبور ، والدكتور محمد صميده، والدكتور سامى عبد المرضى ، والدكتور أمير حسين ، أساتذة معهد الفلك، والباحثين المساعدين أحمد ابو الوفا ، وهبة زينهم ، وأشرف شعبان ، ومحمد عبد الحميد ومساعدى الباحثين فاطمة عبد الوهاب، والفنيين عبد الفتاح محمد أحمد، وشباب معهد الفلك .

كما يرصد المعهد الخسوف من خلال لجنة مركزية بمقر المعهد بمرصد حلوان، ولجنة بمتحف الطفل التابع لجمعية مصر الجديدة، وفى مرصد القطامية الفلكى، وفى أسوان "متحف النيل بالتعاون مع هيئة السد العالى"، وقنا "جامعة جنوب الوادي".

