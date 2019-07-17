أخبار مصر | سامح عاشور: إجراءات هدم وتجديد مبنى نادي العجوزة عقب انتهاء الإجازة الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور: إجراءات هدم وتجديد مبنى نادي العجوزة عقب انتهاء الإجازة الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ما تداوله البعض من إشاعات حول نية النقابة العامة هدم النادي النهري للمحامين في العجوزة، خلال أيام، لتجديده، مما سيؤدي إلى حرمان المحامين من الاستمتاع بالنادي خلال فترة الصيف.

وأكد النقيب العام، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن نقابة المحامين لن تبدأ في هدم مبنى النادي حتى نهاية الإجازة الصيفية لأبناء المحامين، وذلك ليتمكن السادة المحامون وأسرهم من الاستفادة من النادي طوال فترة الصيف، لافتا إلى أن الإجراءات التنفيذية للهدم والتجديد ستبدأ من شهر أكتوبر المقبل، أو عقب انتهاء الإجازة الصيفية.

كانت النقابة العامة للمحامين قد قامت بسداد كامل المديونية الخاصة بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة، كما كلف النقيب العام مجلس فرعية شمال الجيزة بإعداد تصور لتطوير النادي بالشكل الأمثل الذي يليق بالمحامين، من خلال مكتب استشاري هندسي.