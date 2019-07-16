شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر التنفس عن طريق الفم: تؤدى لاضطرابات في الوجه والفكين وتحدث انتفاخًا بالمعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور تامر إبراهيم بدر، زميل كلية الجراحين الملكية ببريطانيا، وخبير تقويم وتجميل الأسنان، من عملية التنفس عن طريق الفم، مؤكداً أنها قد تؤدى إلى اضطرابات فى الوجه والفكين.

Advertisements

وقال في تصريحات صحفية:«إن التنفس عن طريق الفم من العادات الأكثر شيوعاً بين البشر، حيث يتنفس الإنسان صغيراً أم كبيراً عن طريق الفم والأنف، أما الأنف فحباه الله سبحانه وتعالى بشعيرات صغيرة فيه تعمل كفلتر لتنقية الهواء الداخل للأنف فتحمى الرئتين من دخول الميكروبات والفيروسات المسببة للأمراض».

وتابع رئيس مجلس إدارة دينتال كير إيجيبت قائلاً: «إن التنفس عن طريق الفم له أضرار عديدة منها دخول الهواء إلى المعدة، مما يسبب انتفاخاً بالمعدة»، موضحاً أن التنفس عن طريق الفم من الأعراض المصاحبة لضيق التنفس مما يستدعى الرعاية والانتباه الشديدين؛ لأنها لا تؤثر فقط فى نوعية الهواء الداخل إلى الرئتين، بل تؤثر منذ الصغر على نمو الفكين والأسنان بشكل سليم وإن استمرار هذه العادة إلى فترة طويلة قد يؤدى إلى اضطرابات فى الوجه والفكين، ويصبح الوجه شاحباً؛ وذلك بسبب تفعيل عضلات الوجه الموجودة أسفل الفك مما يزيد فى طول الفك السفلى وتقدمه على الفك العلوى؛ مسبباً مشاكل فى إغلاق الفم وكذلك فى النطق والبلع.

وأشار خبير جراحة وتقويم الأسنان إلى أن طبيب الأسنان هو أول مَن يستطيع تحديد أعراض عادة أو مشكلة التنفس من الفم، فالتشخيص والعلاج المبكر مفيد جداً للأطفال الذين يعانون من هذه العادة، تلافياً للأعراض والآلام التى قد تنتج عن ذلك، ولتحقيق الابتسامة التى ينشدها ويتطلع إليها الجميع.