شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريمه.. والد الشهيد الرقيب أحمد عبدالعظيم: «رئيسنا تاج على الرؤوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد عبدالعظيم، والد الشهيد الرقيب أحمد عبدالعظيم كواليس الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره لحفل تخريج دفعة جديدة من معهد ضباط الصف المعلمين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN».

ووجه «عبدالعظيم»، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان على الهواء، حيث ذكر أن الرئيس السيسي لا يقصر مع أسر الشهداء، وأن الجميع خلفه في سياسته الحكمية والرشيدة، وأمامه في القتال، موضحًا أنه سيقدم نجله الثاني للتطوع من أجل القتال مكان شقيقه الشهيد.

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وتابع:«إحنا أمام السيسي في القتال وخلفه في السياسة الحكيمة، الرئيس متأخرش عني طلبت منه أن يقوم بقبول ابني كمتطوع للجيش عشان يحارب مكان اخوه قالي كل طلباتك هنفذهالك، أنا لو ابني التاني استشهد على عيني وعلى راسي، وفداء للوطن»، مشيدًا بإنسانية واحترام وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسر الشهداء.

وذكر والد الشهيد، أن السيسي جاء رئيسًا من أشرف مؤسسة خلقها الله في الكون، وجاء باختيار شعبه، وشعب مصر بأكلمه خرج وانتخبه رئيسًا للجمهورية، مضيفًا:«الرئيس بتاعنا بيقدر الناس عشان كده هو تاج على الرؤوس».

وواصل:«والله العظيم لو الزمن يسمح لي والدولة تسمح لي أقاتل مكان ابني انا مستعد، أنا كنت اروج جبهة القتال، الرئيس قالي أنا احب على دماغك قولتله لا ده أنا احب على دماغه، القائد بتاعي وأنا افتخر بالسيد رئيس الجمهورية».