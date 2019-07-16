شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: حجب نتيجة الثانوية بمدرسة «لطفي العشري» بكفر الشيخ بسبب «الغش الجماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أن الأزمة المتعلقة بمدرسة «الشهيد المقدم محمد لطفي العشري» الثانوية، في مدينة «بيلا» بكفر الشيخ، تتمثل في حجب نتيجة طلاب المدرسة بسبب تطابق إجابات 330 طالبًا.

وأضافت «كشك» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن طلاب المدرسة كانوا يعتدون على الملاحظين والمراقبين أثناء سير الامتحانات، وتم تحرير 3 محاضر غش لـ3 من طلاب المدرسة في أول أيام الامتحانات.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ أن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالة هي حجب النتيجة، وإعادة السنة الدراسية للطلاب الذين ثبت تطابق إجاباتهم، إلا أن القرار النهائي سيكون إعادة المواد التي ثبت فيها تطابق الإجابات فقط.