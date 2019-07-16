شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تطلق معسكرًا في شرم الشيخ لأطفال المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للعام الثالث على التوالي، نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، معسكرًا بمدينة شرم الشيخ لـ 110 أطفال من أبناء المصريين بالخارج للمرحلة العمرية من سن 9 إلى 17 عامًا، من عدة دول حول العالم، تضم الولايات المتحدة وإيطاليا والإمارات العربية، وكندا وغيرها وذلك بالتعاون مع شركة «ويل سبرنج» لتنظيم المعسكرات الرياضية.

يأتي المعسكر ضمن خطة الوزارة الرامية لاستمرار التواصل مع المصريين بالخارج حول العالم، وتعميق الولاء والانتماء، وكذلك ربط أبناء مصر بالخارج بالوطن الأم.

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والتقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بالأطفال المشاركين، إذ أوضحت أن المعسكر يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، الذي شارك فيه نحو 55 كيانًا من 33 دولة حول العالم.

وشمل اللقاء عرضًا لعدد من الأغاني المصرية التي تفاعل معها الشباب، إذ أوضحت وزيرة الهجرة أن الفن لغة عالمية تقرب الشعوب وتربط بين الثقافات المختلفة، ومن شأنها أن تبقى في ذاكرة الأطفال، وتصبح القوى الناعمة أداة أخرى لربط الأطفال بالوطن، في ظل ما تحظى به مصر من مكانة رائدة في فنها وثقافتها.

وذكرت وزيرة الهجرة أن شعار المعسكرات «عيشها مصري» فرصة ذهبية ليتحدث الأطفال باللهجة المصرية، لأن لغتنا جزء من هويتنا وأمننا القومي، متابعة أن أعداد المشاركين تزداد في كل معسكر للعام الثالث على التوالي، ما يؤكد على أهميتها في جذب أبنائنا بالخارج، على اختلاف أعمارهم والدول التي يقيمون بها.