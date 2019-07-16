شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية: لا توجد مجاملات في الدخول بمظلة التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن وزارة الصحة بذلت مجهودات كبيرة في التحضير لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنه يُجرى حاليًا تسجيل واعتماد المنشآت التي تقدم خدمات صحية في بورسعيد، موضحًا أن الهيئة تعمل على تطبيق كافة المعايير العالمية سواء في المستشفيات الحكومية أو الجيش أو الشرطة أو مستشفيات الخاصة التي ستدخل ضمن التأمين الصحي الشامل.

وأضاف «إسماعيل»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه لا توجد مجاملات في اعتماد أي مستشفى للدخول تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث يتم فحص غرف العمليات وغرف الطوارئ والعناية المركزة والتأكد من أن الأجهزة تعمل بكفائه عالية من حيث التكنولوجيا.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن معايير الهيئة تُركز أيضًا على البنية التحتية وتطبيقات سلامة تقديم الخدمة، وذلك العمل على وقود قيادة رشيدة لإدارة المراكز الطبية والمستشفيات التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث لا يمكن للمؤسسات الصحية أن تدار دون وجود قيادات رشيدة.