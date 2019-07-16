شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة..وغدا درجة الحرارة 42 بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وصول درجات الحرارة غدًا الأربعاء على القاهرة لـ 44 درجة مئوية، عار تماما من الصحة.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأى عام"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن غدًا ستكون ذروة الموجة الحارة التى تضرب البلاد ولكن أقصى درجة لها على القاهرة 42 درجة مئوية فقط، مؤكدًا أن درجات الحرارة لن يصاحبها ارتفاع فى نسبة الرطوبة، مما سيشعر المواطنين بتحسن فى الطقس المساء.

وعن موعد انتهاء الموجة الحارة، أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم وغدًا الطقس عالى فى درجات الحرارة، وستنكسر الموجه الحارة الخميس المقبل، وستكون درجة الحرارة 38 درجة مئوية.